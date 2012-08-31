«Ростелеком» завершил установку стеклянного куба в центре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. ОАО «Ростелеком» завершил монтажные работы по возведению мобильного офиса электронного правительства в форме стеклянного куба на центральной площади Владивостока.
«Стеклянный дом» будет работать в дни саммита АТЭС с 1 по 9 сентября. С десяти утра до десяти вечера любой житель или гость Владивостока сможет посетить «Стеклянный дом» и получить информацию о работе «электронного правительства». На вопросы посетителей будут отвечать специалисты «Ростелекома». С их помощью гражданин, еще не зарегистрированный на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, сможет осуществить такую регистрацию.
«Около трех миллионов россиян уже оценили преимущества получения государственных услуг в электронном виде. Мы рады, что благодаря порталу госуслуг наши сограждане стали тратить меньше времени и нервов в очередях госучреждений, и делаем все возможное, чтобы число пользователей электронных госуслуг постоянно росло», – рассказывает вице-врезидент по инновационному развитию ОАО «Ростелеком» Алексей Нащекин.
В «Стеклянном доме» будет работать пункт выдачи кодов доступа в личный кабинет гражданина. Получение этого кода – завершающий шаг регистрации «электронного гражданина». Код позволяет активировать личный кабинет пользователя портала госуслуг и, таким образом, начать пользоваться услугами в электронном виде. Выдача кода, как и процедура регистрации, бесплатна.
Коды смогут получить как те, кто зарегистрировался на портале госуслуг ранее, так и те, кто оформит регистрацию в «Стеклянном доме». Такая форма получения кода заменяет традиционный способ получения кодов доступа – по почте, который может занимать до двух недель.
К услугам посетителей «Стеклянного дома» – два информационных терминала, обеспечивающих доступ к электронному правительству для тех граждан, которые не имеют доступа в интернет. При помощи таких инфоматов и специалистов, работающих в «Стеклянном доме», любой гражданин, который уже активировал личный кабинет на портале www.gosuslugi.ru, может воспользоваться любой услугой, переведенной в электронный вид.
Вечером, после окончания работы, «Стеклянный дом» превращается в футуристический арт-объект, поражающий воображение зрителей спецэффектами эксклюзивного светомузыкального 3D-проекционного шоу.
«Ростелеком» является основным исполнителем работ в рамках государственной программы «Информационное общество» и организует презентации мобильного офиса электронного правительства по крупнейшим городам страны. Акция стартовала в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума, затем «Стеклянный дом» был открыт в Екатеринбурге, после этого он отправился в Новосибирск, а теперь готов начать работу во Владивостоке.
Открытие офиса состоится 1 сентября в 15:00 на центральной площади Владивостока.
В мероприятии примут участие:
- Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский;
- Глава города Владивостока Игорь Пушкарев;
- Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Андрей Балаценко.
Также в мероприятии примут участие руководители федеральных ведомств (ФМС, ГИБДД, МВД, Роскомнадзор и другие).
«Золотой Рог».