«Ростелеком» завершил установку стеклянного куба в центре Владивостока

«Стеклянный дом» будет работать в дни саммита АТЭС с 1 по 9 сентября. С десяти утра до десяти вечера любой житель или гость Владивостока сможет посетить «Стеклянный дом» и получить информацию о работе «электронного правительства». На вопросы посетителей будут отвечать специалисты «Ростелекома». С их помощью гражданин, еще не зарегистрированный на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, сможет осуществить такую регистрацию.