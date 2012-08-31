Униформа от Юдашкина для персонала саммита АТЭС оказалась негодной

Качество униформы для персонала саммита АТЭС, пошитой в Китае по лекалам модельера Валентина ЮДАШКИНА, оказалось ниже всякой критики. «Видно, что униформа шилась второпях, в самый последний момент», - сообщил «Интерфаксу» представитель российской сервисной команды.
Сейчас на острове Русском под контролем наблюдателя от модного дома Юдашкина работает более десяти сотрудников ателье Владивостока, модельеров и портных - они в срочном порядке перешивают и подгоняют униформу для персонала мероприятий саммита АТЭС.
«Все исполнено в морском стиле, в сине-белой цветовой гамме. У поваров это белые поварские куртки, у горничных синие платья с белой отделкой, белые фартуки, для администраторов и швейцаров сшиты синие жилеты и пиджаки с золотыми пуговицами в духе парадной морской формы. Основные цвета - синий, белый и бирюза, задумка очень хорошая», - рассказал собеседник агентства.
Вся форма сшита из дешевого синтетического габардина, натуральные ткани не использовались даже в форме для поваров. «Для работников кухни синтетика не допустима ни по каким стандартам - она элементарно горит», - подчеркнул собеседник агентства.
Всего на мероприятия саммита АТЭС во Владивосток прибудет около 10 тыс. гостей, включая делегации глав целого ряда государств. Обслуживать их будут более 1500 человек, из обслуживающего персонала на острове будет работать около 750 россиян. Уже прибыл персонал из Южной Кореи, Филиппин, Новой Зеландии, многих регионов России.
«Золотой Рог».