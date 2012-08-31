Униформа от Юдашкина для персонала саммита АТЭС оказалась негодной

Всего на мероприятия саммита АТЭС во Владивосток прибудет около 10 тыс. гостей, включая делегации глав целого ряда государств. Обслуживать их будут более 1500 человек, из обслуживающего персонала на острове будет работать около 750 россиян. Уже прибыл персонал из Южной Кореи, Филиппин, Новой Зеландии, многих регионов России.