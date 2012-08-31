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В Приморье антиглобалистов не боятся

31 августа 2012, 19:25
В администрации Приморского края не испытывают опасений насчет возможных акций антиглобалистов или вероятности террористических актов во время саммита АТЭС.

В администрации Приморского края не испытывают опасений насчет возможных акций антиглобалистов или вероятности террористических актов во время саммита АТЭС.

Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал вице-губернатор Александр ЛОСЬ. «Я бы охарактеризовал обстановку как стабильную, - подчеркнул он. - Нам уже приходилось принимать иностранные делегации, среди которых были и представители служб охраны лидеров государств. Они подтверждают, что деятельность правоохранительного блока, которая присутствует в Приморском крае, их удовлетворяет полностью».

«Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Политика
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