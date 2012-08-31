В Приморье антиглобалистов не боятся

Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал вице-губернатор Александр ЛОСЬ. «Я бы охарактеризовал обстановку как стабильную, - подчеркнул он. - Нам уже приходилось принимать иностранные делегации, среди которых были и представители служб охраны лидеров государств. Они подтверждают, что деятельность правоохранительного блока, которая присутствует в Приморском крае, их удовлетворяет полностью».