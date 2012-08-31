Железнодорожники готовы к саммиту АТЭС

Железнодорожники опровергли слухи об уменьшении объемов перевозки во время саммита АТЭС. Но и признали, что в последнее время на Дальневосточной железной дороге сложилась крайне сложная эксплуатационная обстановка. Причиной послужили сразу несколько факторов.
- На время проведения саммита АТЭС на железной дороге будет усилена безопасность, в частности увеличена численность охраны. Могу заверить, что меры будут достаточными и позволят обеспечить необходимый уровень безопасности, - заявил начальник Дальневосточной дирекции управления движением Виталий ЗЕЛЕНЬКО. - Мы не планируем сокращения перевозок. Железная дорога будет работать в полном объеме, без сокращения количества поездов и рейсов.
Но трудности есть и связаны с тем, что за последние годы значительно выросли объемы грузовых перевозок, значительно превысившие среднесетевые параметры. Например, грузооборот в сравнении с докризисным 2008 годом вырос более чем в полтора раза, если быть точным - на 52% и составил по итогам 7 месяцев 2012 года 125,8 млрд тонно-километров.
При этом дальневосточные порты не всегда справляются с возросшими объемами, из-за чего железнодорожники вынуждены отставлять от движения до 90 грузовых поездов, то есть свыше 5 тыс. вагонов.
Например, в августе Восточный порт при согласованном нормативе выгрузки 900 вагонов угля в сутки выгружает только 680. А нефтебаза Находканефтепродукт при нормативе 397 вагонов в сутки выгружает всего 286. Торговый порт Посьет вместо 275 - 174 вагонов в сутки. А ведь летом железнодорожники должны еще и плановые ремонтные работы успеть провести.
Поэтому ОАО «РЖД» вынуждено порой отказывать в согласовании объемов перевозок экспортных грузов. Ограничения касаются как малых операторов морских терминалов, так и крупных, таких как Восточный порт и Евраз-НМТП, уверяют дальневосточные железнодорожники.
В последнее время отмечается переориентация ряда портовых предприятий Дальнего Востока, и лесные грузы, рыбу и удобрения начал замещать уголь.
Но инфраструктура этих предприятий недостаточно подготовлена для перевалки угля. Для его выгрузки применяется низкоэффективная технология с применением грейферов. Достаточно сказать, что разгрузка вагона грейферами занимает полчаса, тогда как при помощи вагоноопрокидывателя - не более 6 минут. Неудивительно, что простой вагона за 7 месяцев по ст. Мыс Чуркин составил 133,2 часов, ст. Рыбники - 142,19 часов, ст. Мыс Астафьева - 43,56 часов. Более того, грейферная выгрузка ведет к повреждению вагонов. Например, у Восточной стивидорной компании, которая использует эту технологию, поврежден практически каждый второй вагон.
Основная проблема грузоперевозок рыбной отрасли - в отсутствии сети логистических центров с достаточными складскими мощностями. В результате рыбакам негде хранить улов, и рыбная продукция отправляется прямо с промысловых судов зарубежным покупателям. Особенно отчетливо это стало ясно в связи с ограничением захода рыболовецких судов во Владивосток из-за саммита АТЭС.
Значительное увеличение грузооборота диктует железнодорожникам необходимость развития инфраструктуры. За последние три года ОАО «РЖД» направило на эти цели Дальневосточной железной дороге 67 млрд рублей. Только на 2012 год компания запланировала 32,2 млрд рублей капиталовложений, что выше уровня 2009 годы в 1,8 раза.
Однако нужны значительно более крупные вливания, считают железнодорожники. Чтобы обеспечить рост пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, опережающий прирост портовых мощностей Дальневосточного бассейна, требуется около 918 млрд рублей, из которых 181 для развития Транссиба и 737 млрд рублей для БАМа. Самой ОАО «РЖД» такие деньги не найти. Привлечь частный капитал тоже сложно, поскольку проекты развития транспортной инфраструктуры долго окупаются. Надежда остается только на государственные инвестиции. Еще один способ - введение инвестиционной составляющей в тариф для грузовых железнодорожных перевозок, утверждают железнодорожники.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».