Железнодорожники готовы к саммиту АТЭС

Но инфраструктура этих предприятий недостаточно подготовлена для перевалки угля. Для его выгрузки применяется низкоэффективная технология с применением грейферов. Достаточно сказать, что разгрузка вагона грейферами занимает полчаса, тогда как при помощи вагоноопрокидывателя - не более 6 минут. Неудивительно, что простой вагона за 7 месяцев по ст. Мыс Чуркин составил 133,2 часов, ст. Рыбники - 142,19 часов, ст. Мыс Астафьева - 43,56 часов. Более того, грейферная выгрузка ведет к повреждению вагонов. Например, у Восточной стивидорной компании, которая использует эту технологию, поврежден практически каждый второй вагон.