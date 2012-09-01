Александр ВИННИКОВ, губернатор Еврейской автономной области: Мы намерены расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского блока

По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал составил 152 тысячи рублей на душу населения, по этому показателю область занимает 4-е место среди субъектов Российской Федерации Дальнего Востока. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами. Значительная часть иностранных инвестиций поступает в Еврейскую автономную область в основном из Англии, Китая и других стран. Впредь мы намерены расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского блока. Нашей целью является определение своей ниши в общих интеграционных процессах и создание таких условий для развития, при которых не будет препятствий для свободного передвижения капиталов, товаров и рабочей силы, для различного рода обменов опытом, технологиями, инновациями. Нас привлекают условия равноправного сотрудничества, а также открытость партнеров, их целей и намерений.