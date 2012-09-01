Губернатор Приморья встретился с руководством «Ростелеком-Дальний Восток»

Владимир Миклушевский и Андрей Балаценко обсуждали вопросы развития электронного правительства на территории Приморского края. «Ростелеком» являясь основным исполнителем работ в рамках государственной программы «Информационное общество», разработал и внедрил единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. На этом портале любой гражданин России может получить справочную информацию о государственных услугах, а также заказать их, не обращаясь к чиновникам.