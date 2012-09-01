Приморцы лишаются всех денег со своих пластиковых карт

ПРИМОРЬЕ, 1 сентября, ZRPRESS. В Уссурийске полицейские и представители общественности собрались за круглым столом, чтобы обсудить пути решения проблемы телефонного мошенничества
За круглым столом собрались люди, которые по роду профессии встречаются с такими преступлениями практически ежедневно: следователи городского ОМВД Елена Камолова и Ирина Сыроед и специалист управления безопасности Приморского отделения Сбербанка России Людмила Костина.
Основной задачей из тех, что определили для ближайшего выполнения участники заседания, стала необходимость научить горожан, использующих электронные карты, правилам поведения в случаях, когда на телефон приходят сообщения от мошенников. Людмила Костина подчеркнула, что сотрудники банка все оповещения присылают клиентам с определенного, единого номера, а мошенники шлют сообщения с различных телефонов. При этом механизм рассылки буквально поставлен на конвейер.
Также мошенники отточили «автодозвон»: потенциальной жертве, которой поступает телефонный звонок, женский голос сообщает о том, что кредитная карта Сбербанка может быть заблокирована. Чтобы не допустить этого, абоненту, якобы, необходимо дойти до ближайшего банкомата и перезвонить для дальнейшей консультации.
Анализируя обращения клиентов, специалисты Сбербанка пришли к выводу, что преступники с помощью Интернета делают SMS-рассылки случайным выбором. Людмила Костина сообщила, что известны случаи, когда сообщения получали даже знакомые и близкие наших сотрудников, не имеющие у нас вкладов и банковских карт.
В ходе встречи Людмила Костина вышла с предложением к полицейским организовать взаимосвязь между ОВД других регионов, чтобы отслеживать и пресекать преступления сразу из нескольких мест.
Злоумышленники придумывают различные способы снятия средств, соответственно должны меняться и электронные продукты.
Банки собственных карт не выпускают, но на особенно распространенных картах Visa или MasterCard уже существует специальный защитный чип.
Но, к сожалению, абсолютное большинство граждан не пытаются себя защитить. Это говорит о слабой грамотности населения. О ней можно судить по вводимому контрольному слову, которое является ключом доступа к защищенной информации. Как правило, люди связывают его с чем-то личным, а даже это сегодня рискованно.
Во время встречи и сотрудники полиции и представитель банка еще раз пытались решить проблему согласованности действий, обмена информацией. Ведь это выгодно всем. Для полицейских - снижение уровня преступности, для банкиров - меньше необоснованных претензий. Граждане же останутся при своих кровных и будут чувствовать защищенность.
Банковские сотрудники, работающие с клиентами, настроены на общение. Особенно с представителями пожилого возраста. В случае крупных перечислений денежных средств или закрытия счета они интересуются о причинах, консультируют при подозрительных ситуациях, советуют прямо из банка обратиться в ОВД.
Так, недавно пожилая женщина пришла в одно из подразделений банка и попросила перевести на некий счет 28 тысяч рублей. Сотрудник банка, заподозрив неладное, решила предостеречь пожилую женщину и спросила, не по телефону ли ее попросили перевести деньги, руководствуясь тем, что ее сын, якобы, попал в беду. К сожалению, женщина была очень напугана и уверена в том, что слышала в трубке голос сына, поэтому ответила банковскому работнику, что никто ей не звонил и требований не выдвигал. Уже позднее, в отделении полиции женщина сетовала, что не послушала предостережений и попала на удочку мошенников. Но слишком хорошо преступники сыграли свою роль: тут тебе и строгий следователь, голос сына: «мам, привет» - а ведь так к ней обращается только ее Димка. А уж когда сын сказал, что у него разбито лицо и поэтому голос не похож на обычный, ничего не помня, мать побежала в банк и положила деньги, куда требовалось.
Участники круглого стола подготовили для граждан ряд рекомендаций, соблюдя которые они смогут уберечь себя и своих близких от действий мошенников:
- Не отвечайте на телефонные звонки и SMS-сообщения, касающиеся электронных карт.
- Помните, что сотрудники банка не звонят своим клиентам и уж тем более не отправляют SMS на телефонный номер.
- В крайнем случае, если допускаете вероятность правдивости сообщения – перезвоните по телефонам горячих линий, указанным на карточке, тем более, что эти звонки – бесплатны.
- Не распространяйте без надобности информацию личного характера. Ею тоже могут воспользоваться мошенники.
- Для платежей в интернет-магазинах используйте электронный кошелек, но деньги на него переводите лишь для внесения единовременной оплаты за товар.
«Золотой Рог».