Приморцы лишаются всех денег со своих пластиковых карт

Так, недавно пожилая женщина пришла в одно из подразделений банка и попросила перевести на некий счет 28 тысяч рублей. Сотрудник банка, заподозрив неладное, решила предостеречь пожилую женщину и спросила, не по телефону ли ее попросили перевести деньги, руководствуясь тем, что ее сын, якобы, попал в беду. К сожалению, женщина была очень напугана и уверена в том, что слышала в трубке голос сына, поэтому ответила банковскому работнику, что никто ей не звонил и требований не выдвигал. Уже позднее, в отделении полиции женщина сетовала, что не послушала предостережений и попала на удочку мошенников. Но слишком хорошо преступники сыграли свою роль: тут тебе и строгий следователь, голос сына: «мам, привет» - а ведь так к ней обращается только ее Димка. А уж когда сын сказал, что у него разбито лицо и поэтому голос не похож на обычный, ничего не помня, мать побежала в банк и положила деньги, куда требовалось.