Ряд игроков владивостокского ФК "Луч-Энергия" "бросил якорь на поле"

- Первый тайм провалили полностью. Это в чистом виде провал, я такой игры раньше никогда не видел в нашем исполнении. Предупреждал я ребят, что надо начинать активно. У нас было очень много брака после выхода из обороны в атаку, много ошибок в центральной зоне, в опорной зоне, подборы все проиграны и начало атаки у центральных защитников также не получалось. Некоторые просто у нас "бросили якорь на поле" и стояли - не было никакого движения. В перерыве получили немного в раздевалке, начали двигаться во втором тайме. Три замены после перерыва немного освежили игру, мы задвигались и стали по-другому играть. Еще будем разбираться, почему некоторые футболисты просто стояли на поле.