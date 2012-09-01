В пригород Владивостока горожан увезут Daewoo

Напомним, программа возрождения муниципального транспорта реализуется во Владивостоке по инициативе главы города Игоря Пушкарёва. Еще четыре года назад в краевом центре не было ни одного муниципального автобуса, а все помещения и ремонтная база автобусного предприятия находились в аренде.