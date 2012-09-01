В пригород Владивостока горожан увезут Daewoo

Пять новых автобусов корейской марки Daewoo пополнили парк муниципальных автобусов Владивостока. Причем на этот раз по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЁВА приобретены машины специально для пассажиров самого протяженного городского маршрута - №45 «Железнодорожный вокзал – Угольная» - с большим количеством сидячих мест.
Представители компании – официального дилера корпорации DAEWOO BUS CORP – торжественно представили автобусы ведущего производителя. Они соответствуют самым современным требованиям, обладают просторными салонами общей вместимостью 76 пассажиров, оборудованы удобными одно- и двухместными сиденьями.
Среди прочих достоинств производитель отмечает высокую маневренность, что позволяет автобусу уверенно двигаться на загруженных городских улицах.
Перед выходом на линии пригородных маршрутов новый транспорт получит всю необходимую экипировку (ГЛОНАСС, видеорегистраторы, системы автоматического объявления названий остановок).
Напомним, программа возрождения муниципального транспорта реализуется во Владивостоке по инициативе главы города Игоря Пушкарёва. Еще четыре года назад в краевом центре не было ни одного муниципального автобуса, а все помещения и ремонтная база автобусного предприятия находились в аренде.
Сегодня парк муниципального общественного транспорта насчитывает 72 автобуса, включая вновь прибывшие. Причем все это – новые современные машины, дополнительно оборудованные системами ГЛОНАСС, автоинформаторами, Wi-Fi и другими необходимыми сервисами. 52 автобуса - ведущего европейского производителя MAN. Цель развития муниципального транспорта – установить высокий стандарт качества транспортного обслуживания, стать своего рода примером для коммерческих перевозчиков.
По соглашению с администрацией Владивостока обновление парка проводят и частные транспортные компании, работающие на городских пассажирских маршрутах.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».