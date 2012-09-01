В Приморье поймали на взятке ветеринара

Установлено, что коммерсанты предъявляли должностному лицу ветеринарной службы свой товар для оформления необходимых ветеринарных сопроводительных документов. После ряда согласований с необходимым условием соблюдения требованиям качества и безопасности для потребителей лицам, предоставившим продукцию для осмотра, выдавались справки государственного образца. За оказание данной услуги подозреваемый получал деньги, которые должны быть внесены в кассу госорганизации. Вопреки этому он умышленно присваивал часть полученных средств. Зная, что справки являются документом строгой отчетности, злоумышленник придумал схему, по которой совершал финансовые махинации. Сокрытые от учета деньги обращались мужчиной в свою пользу. Известно, что «клиентами» предприимчивого приморского ветеринара стали коммерсанты из Владивостока, Иркутска, Камчатки, Красноярска.