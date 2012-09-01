В Приморье поймали на взятке ветеринара

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября, ZRPRESS. Оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции выявлено коррупционное преступление, совершенное должностным лицом государственного бюджетного учреждения.
Комплекс специальных мероприятий стал завершающим этапом оперативной разработки в отношении злоумышленника, который в силу должностных обязанностей был наделен полномочиями по проверке ветеринарно-санитарного состояния рыбной продукции, оформления и выдачи в установленном порядке государственных ветеринарных справок.
Установлено, что коммерсанты предъявляли должностному лицу ветеринарной службы свой товар для оформления необходимых ветеринарных сопроводительных документов. После ряда согласований с необходимым условием соблюдения требованиям качества и безопасности для потребителей лицам, предоставившим продукцию для осмотра, выдавались справки государственного образца. За оказание данной услуги подозреваемый получал деньги, которые должны быть внесены в кассу госорганизации. Вопреки этому он умышленно присваивал часть полученных средств. Зная, что справки являются документом строгой отчетности, злоумышленник придумал схему, по которой совершал финансовые махинации. Сокрытые от учета деньги обращались мужчиной в свою пользу. Известно, что «клиентами» предприимчивого приморского ветеринара стали коммерсанты из Владивостока, Иркутска, Камчатки, Красноярска.
Сотрудники полиции просят предпринимателей и физических лиц, которые обладают значимой оперативной информацией в отношении сотрудника ветеринарной службы Порошина, обращаться в отдел по борьбе с коррупцией Управления МВД России по Приморскому краю по телефону 296-62-68.
«Золотой Рог».