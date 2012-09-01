Во Владивосток снова прибывает трансокеанская «Легенда морей»

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Завтра, 1 сентября, во Владивосток вновь прибывает трансокеанский пассажирский теплоход Legend of Seas («Легенда морей»). Он ошвартуется у причала морского вокзала в семь часов утра. Это – уже седьмой в нынешнем году визит к нам одного из мировых морских суперлайнеров.
Напомним,что Legend of Seas с туристами на борту уже заходил в столицу Приморья чуть меньше двух месяцев назад, 8 июня. Но на этот раз рейс «Легенды» можно назвать уникальным. На борту лайнера – участники и гости саммита АТЭС, которые будут работать на мероприятиях международного форума, знакомиться с нашим городом, а проживать – в каютах Legend of Seas.
Столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Так, в прошлом году наш город посетили восемь трансокеанских лайнеров. Это подтверждает популярность и авторитет Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Не менее насыщенная программа таких заходов осуществляется и в нынешнем году. Буквально во второй половине сентября во Владивосток – уже с туристами на борту снова вернется Legend of Seas, а в начале октября ожидается новый визит океанского гиганта Diamond Princess.
Legend of Seas - один из трансокеанских гигантов: его длина – 264 метра, ширина – 32 метра, водоизмещение – 69 100 тонн, осадка – 7,3 метра. В его каютах могут разместиться до 2076 пассажиров, экипаж судна – 735 человек. Порт приписки – Нассау (Багамские острова). «Легенда» - одно из немногих пассажирских судов мира, на борту которого имеются поле для гольфа на девять лунок и стена для скалолазания. Еще одной его особенностью является принадлежность к классу лайнеров Vision («Взгляд»). Половина его поверхностей (свыше восьми тысяч квадратных метров) – прозрачны, что позволяет участникам круизов изнутри наслаждаться панорамными пейзажами.
«Золотой Рог».