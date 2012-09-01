Во Владивосток снова прибывает трансокеанская «Легенда морей»

Legend of Seas - один из трансокеанских гигантов: его длина – 264 метра, ширина – 32 метра, водоизмещение – 69 100 тонн, осадка – 7,3 метра. В его каютах могут разместиться до 2076 пассажиров, экипаж судна – 735 человек. Порт приписки – Нассау (Багамские острова). «Легенда» - одно из немногих пассажирских судов мира, на борту которого имеются поле для гольфа на девять лунок и стена для скалолазания. Еще одной его особенностью является принадлежность к классу лайнеров Vision («Взгляд»). Половина его поверхностей (свыше восьми тысяч квадратных метров) – прозрачны, что позволяет участникам круизов изнутри наслаждаться панорамными пейзажами.