Во Владивостоке на боевую службу заступил «Соболь»

Командиром катера назначен старший мичман Юрий БАНДИН. Он принял командование вверенным кораблём и сразу же вывел его на демонстрационные испытания в акваторию бухты Золотой Рог. Как рассказал новый командир, на его корабль возлагается серьёзная задача по охране акватории Владивостока в период АТЭС.