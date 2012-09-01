Во Владивостоке оперативники задержали взяточника

Занимая пост руководителя одного из учебных комбинатов краевого центра по переподготовке судового персонала, подозреваемый был вправе выдавать и продлевать срок действия «морских» документов по результатам процедур обучения и проверки знаний, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными Конвенциями, и прежде всего – по вопросам борьбы за живучесть самого судна и членов экипажа.