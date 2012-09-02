Во Владивостоке задержан «серийный» покупатель цветов

Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника, «профилирующегося» на цветочных ларьках и разработали план задержания. Им оказался 40-летний ранее не судимый, не работающий житель краевого центра. По его словам, план по добыче легких денег придуман спонтанно. Прогуливаясь по городу, он обратил внимание, что в киосках, торгующих дарами природы, почти никогда нет охраны. Воспользовавшись обаянием, мужчина создавал вокруг себя суматоху и, улучив момент, вскрывал кассу и забирал личные вещи продавцов.