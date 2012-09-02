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Во Владивостоке задержан «серийный» покупатель цветов

2 сентября 2012, 22:16
По словам злоумышленника, план по добыче легких денег был придуман им спонтанно...

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября, ZRPRESS. Оперативными сотрудниками управления уголовного розыска городской полиции пресечены кражи в цветочных павильонах, расположенных в Ленинском районе Владивостока

В середине августа в полицию поступило заявление хозяина цветочного магазина. Он сообщил, что посреди рабочего дня в павильон зашел неизвестный мужчина с просьбой оформить букет на солидную сумму. Флористы, увидев ценного клиента, старались угодить. Создав суету, ничего не купив, посетитель спешно удалился. Спустя время девушки обнаружили пропажу выручки и своих мобильных телефонов.

По похожему сценарию ценностей лишились флористы павильона с цветами на площади Баляева.

Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника, «профилирующегося» на цветочных ларьках и разработали план задержания. Им оказался 40-летний ранее не судимый, не работающий житель краевого центра. По его словам, план по добыче легких денег придуман спонтанно. Прогуливаясь по городу, он обратил внимание, что в киосках, торгующих дарами природы, почти никогда нет охраны. Воспользовавшись обаянием, мужчина создавал вокруг себя суматоху и, улучив момент, вскрывал кассу и забирал личные вещи продавцов.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, сообщили «ЗР» в пресс-службе приморской полиции.

«Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Происшествия
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