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ВТБ24 установил новые банкоматы к саммиту АТЭС во Владивостоке

5 сентября 2012, 16:01
Устройства будут оборудованы функцией приема наличных, работать в круглосуточном режиме, оснащены англоязычным меню.

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. В преддверии Делового саммита АТЭС, который состоится 7-8 сентября 2012 года во Владивостоке, банк ВТБ24 ввел в эксплуатацию новые банкоматы. Устройства самообслуживания установлены в местах, где будут располагаться гости приморской столицы в период саммита: на острове Русском, в новом терминале аэропорта, а также в отелях Приморья и на морском вокзале вблизи лайнера "Легенда морей".

Устройства будут оборудованы функцией приема наличных, работать в круглосуточном режиме, оснащены англоязычным меню. Всего объединенный парк банкоматов ВТБ24 в Приморском крае насчитывает 130 устройств. Также для предоставления сервиса иностранным гражданам в офисах ВТБ24 в приморской столице в период саммита будут работать англоязычные переводчики.

«Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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