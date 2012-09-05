ВТБ24 установил новые банкоматы к саммиту АТЭС во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. В преддверии Делового саммита АТЭС, который состоится 7-8 сентября 2012 года во Владивостоке, банк ВТБ24 ввел в эксплуатацию новые банкоматы. Устройства самообслуживания установлены в местах, где будут располагаться гости приморской столицы в период саммита: на острове Русском, в новом терминале аэропорта, а также в отелях Приморья и на морском вокзале вблизи лайнера "Легенда морей".