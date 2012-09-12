Россия в ВТО: дискуссии не прекращаются

Разберемся во всем по порядку. Начнем с тех сложностей, которые могут возникнуть у сельхозпроизводителей. Несмотря на то, что вступление России в ВТО будет плавным – для ключевых отраслей предусмотрен переходный период на несколько лет, российские фермеры почувствуют перемены в числе первых. Со вступлением России в ВТО нашим сельхозпроизводителям станет сложнее реализовывать свою продукцию. Российский рынок окажется более открытым для импорта, а государство не сможет помогать, как раньше. На прилавках появятся новые товары производителей из стран ВТО, где сельское хозяйство более развито, чем в нашей стране. Появится ценовая конкуренция, отечественные компании вынуждены будут приспосабливаться к новым условиям, где-то снижать цены, где-то улучшать маркетинг, и это, возможно, заметят и оценят потребители.