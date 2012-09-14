В приморском поселке бизнесмены-энтузиасты создали маленький зоосад

ПРИМОРЬЕ, 30 августа, ZRPRESS. 24-летняя Екатерина ЗОТОВА – «многодетная» мама: своими детьми она считает не только 7-месячного Дениса и 4-годовалого Влада, но и всех своих животных – рысенка Рыську, двух страусят – Ричи и Ника, кроликов, китайских шелковистых кур, индюков, гусей, среднеазиатскую овчарку Айзу.
Екатерина 4 года отработала артисткой частного и государственного цирка во Владивостоке, дрессировала крокодилов и змей, показывала шоу, участвовала в фотосессиях. «Неправда, что крокодилы не поддаются дрессуре,- смеется Катя,- любое животное можно приручить и приучить к чему-то. С крокодилами я тоже нашла общий язык! Главное – любить их. Для хищника также главное – чтобы он был сыт. Этот принцип действует в отношении всех животных».
Сегодня Екатерина и Юрий Зотовы живут в п. Горнореченском Кавалеровского района. У них свой дом, хозяйство, кроме того, специально под свой зоосад они оформили в собственность участок в 20 соток. Здесь находится вольер для трехмесячной рыси и домик для полуторамесячных страусят. В этом году Зотовы планируют построить для себя домик прямо на участке, выделенном им для создания страусиного ранчо. Правда, идея переросла в мысль создать не просто страусиное ранчо, а зоосад с разными животными. В будущем Зотовы рассчитывают приобрести еще 10 страусов, сов, фазанов, голубей, павлинов, медвежонка. Медвежонка им недавно предлагали, но его пока некуда селить – для него нужен большой железный вольер. А люди, приходящие и приезжающие посмотреть на животных, просят: заведите медвежонка! Особенно дети. Также надеются Зотовы со временем открыть туристический маршрут: фабричненский водопад, зоосад, Мокрушинская пещера. Тогда и в Кавалерово, а не только во Владивостоке, будет что посмотреть и куда сходить с детьми.
Вход в мини-зоосад платный – 100 руб. В будущем, когда животных будет больше, и плата будет повыше: деньги нужны на прокорм питомцев. Начало созданию зоосада было положено в прошлом году, когда Екатерина защитила свой бизнес-план на кавалеровском совете предпринимателей и получила грант на 300 тыс. руб. для организации страусиного ранчо. В этом году в Москве на одной ферме – а в России сегодня во многих городах есть страусиные фермы – Зотовы купили 10 страусят. Один погиб в дороге, остальные семь птичек умерли уже в Кавалерово – сказался пережитой дорогой стресс. Они просто отказались кушать, а если страус не ест больше 2 часов, он погибает. Поэтому страусята, оставшиеся в живых, постоянно что-то жуют. Кормят их Зотовы комбикормом для кур, овощами и фруктами, натертыми на терке. В ход идут морковь, капуста, кабачки. Как-то одна жительница Кавалерово, подивившись на страусят, привезла Зотовым сразу 10 кг кабачков. Да и первые посетители – мама с дочкой и внучкой – тоже прибыли с гостинцами.
Страусята очень любопытные: когда мы разговаривали с Екатериной, они незаметно подобрались поближе и что-то лопотали все время на своем птичьем языке. Им нравится находиться возле беседующих людей. Про страусов Катя может говорить бесконечно. Она гордится тем, что это – самая большая птица в мире. Страусы развивают скорость до 70 км в час. На них даже ездят. Самцы хорошо бегают, но, если страус испугается, он сразу падает на ноги. Ноги для него – самая важная часть тела. В ярости страус может проломить человеку позвоночник. Он способен до смерти забить ногами человека и даже льва. Дерутся страусы именно ногами. Клюв у них притуплен, они не клюются, но могут здорово ущипнуть. У страусов очень большие глаза и длинные ресницы. Как ни странно, они хорошо различают цвета и даже имеют свои цветовые предпочтения: любят, когда к ним приходят в белой, черной, зеленой, коричневой или бежевой одежде. Может, поэтому в день нашей встречи Катя надела черную футболку. Страусы охотно подпускают ее к себе, она берет их на руки. Но к чужим они не пойдут.
Пол страусят пока неясен: им всего по полтора месяца, а пол их определяют к 8-9 месяцам. До состояния взрослой особи страусу надо расти 2 года. Взрослые страусы съедают в день до 6 кг пищи, детки – по полтора кило. А рысенок Рыська пока ест по 400 г. мяса – говядины, курятины, крольчатины.
Страусов успешно разводят в Москве, Новосибирске, Краснодаре, в Хабаровске и Владивостоке. Теперь вот и в Кавалеровском районе. Но цели у всех заводчиков разные. Кто-то продает яйца страусов и их мясо, кто-то делает из страусиной кожи кошельки и сумки, кто-то содержит их для туристов, ради экзотики, предлагают и катание на страусах. Зотовы как раз к числу последних относятся. Только катание на страусах не хотят вводить.
Климат наш страусы переносят нормально. Могут спокойно гулять и при температуре в минус 20. Лишь бы территория, по которой они ходят, была очищена от снега и посыпана песком. Живут они у Зотовых в специально построенном для них домике, к зиме он будет утепляться и там установят красные лампы для подогрева помещения. На ночь Зотовы от греха подальше забирают страусят и Рыську домой, чтобы не украли. В будущем охранять животных будет овчарка Айза, просто она сама еще щенок.
Планы свои Екатерина и Юрий рассчитывают реализовать за три года. Многое уже сделано. На средства от гранта построен домик для страусов, вольер для рыси, участок обнесен забором, куплены первые животные.
Показала нам Катя и страусиное яйцо – пока Зотовы покупают их во Владивостоке. Употребляют в пищу. Яйца не разбивают, просто просверливают две дырочки и выдувают содержимое в чашку. Одно яйцо весит 1-1,5 кг, и из одного яйца можно приготовить яичницу, как из 30 куриных яиц. Дети – Денис и Влад – обожают животных. Влад спокойно играет в мячик с Рыськой. Имя для рысенка еще окончательно не придумали. Был объявлен конкурс в местной газете на лучшее имя, но Зотовы до сих пор не решили, как назвать свою дикую кошку.
Летом в Кавалерово приезжают на отдых студенты, дети к бабушкам из городов, туристы из Владивостока и Хабаровска, желающие понежиться на морском берегу. А показать им до сих пор было нечего. Теперь и у провинциалов есть свой маленький частный зоосад. Все, кто приходит сюда, говорят Зотовым: спасибо, это здорово!
Кстати, на днях Зотовы получили еще 4-х страусят из Москвы, так что теперь у них - 6 маленьких страусов. А добрые люди, посещающие зверинец, принесли Зотовым еще и ежика.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».