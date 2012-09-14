В приморском поселке бизнесмены-энтузиасты создали маленький зоосад

Страусята очень любопытные: когда мы разговаривали с Екатериной, они незаметно подобрались поближе и что-то лопотали все время на своем птичьем языке. Им нравится находиться возле беседующих людей. Про страусов Катя может говорить бесконечно. Она гордится тем, что это – самая большая птица в мире. Страусы развивают скорость до 70 км в час. На них даже ездят. Самцы хорошо бегают, но, если страус испугается, он сразу падает на ноги. Ноги для него – самая важная часть тела. В ярости страус может проломить человеку позвоночник. Он способен до смерти забить ногами человека и даже льва. Дерутся страусы именно ногами. Клюв у них притуплен, они не клюются, но могут здорово ущипнуть. У страусов очень большие глаза и длинные ресницы. Как ни странно, они хорошо различают цвета и даже имеют свои цветовые предпочтения: любят, когда к ним приходят в белой, черной, зеленой, коричневой или бежевой одежде. Может, поэтому в день нашей встречи Катя надела черную футболку. Страусы охотно подпускают ее к себе, она берет их на руки. Но к чужим они не пойдут.