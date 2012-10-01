Минтруда и Медведев тайком поднимают пенсионный возраст

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. Стали известны подробности третьей пенсионной реформы в России.
Правительство отправило президенту на подпись новую стратегию развития пенсионной системы до 2030 года. Формально Минтруда и смежные ведомства отказались от повышения пенсионного возраста, но на практике новые идеи сводятся именно к этому.
Новая пенсионная формула поднимет нормативный стаж до 40 лет, что аналогично росту пенсионного возраста. Кроме того, Минтруда повышает «пенсионный налог», который работодатели платят из з/п сотрудников – до 20%. «Плати 40 лет по 20% зарплаты и 20 лет получай 40% средней з/п» – к такой формуле можно свести суть реформы. 20% «пенсионного налога», плюс подоходный, плюс НДС, плюс ЕСН – деньги, кторые недополучают или переплачивают работники – с сумма налогов в РФ приближается к шведскому «социалистическому» уровню. Но без шведских социальных бонусов для налогоплательщиков.
Правительство России предлагает сократить накопительную часть пенсии до двух процентов. Об этом говорится в тексте Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года, который попал в распоряжение журнала Forbes. Заметка о третьей пенсионной реформе (после реформ 2002 и 2008 годов) появилась на сайте издания вечером в воскресенье.
20-страничный документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым и в воскресенье направлен президенту Владимиру Путину. Ранее Путин поручил профильным ведомствам подготовить проект реформ до 1 октября 2012 года, когда в мире отмечается День пожилого человека, передает Lenta.ru.
Стратегия предлагает «рассмотреть вопрос об оптимизации» страховых взносов на накопительную часть пенсии до двух процентов и о направлении четырех процентов в «солидарную часть». Предполагается, что после 2015 года граждане смогут «остаться в государственной пенсионной системе солидарного характера», либо «формировать свои пенсионные права в рамках накопительной системы». Во втором случае тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уменьшится «на величину уплаченных взносов в размере 2 процентов в накопительную составляющую».
Как поясняет Forbes, с 2002 года государственная пенсия граждан, родившихся после 1966 года, состоит из индивидуальных накоплений и распределительной части. 22 процента от фонда оплаты труда работодатели перечисляют на пенсии: 16 процентов идет на выплаты нынешним пенсионерам, а 6 процентов – на индивидуальный счет будущего пенсионера.
В правительстве опасаются, что после 2015 года, когда на пенсию начнут выходить женщины, родившиеся в 1967 году, выяснится, что пенсия копивших меньше пенсий тех, кто получает только распределительную часть (родившиеся до 1967 года). Это произойдет еще и потому, поясняет издание, что за свои избирательные кампании Путин несколько раз индексировал обязательные пенсии.
Стратегия также предполагает перенести издержки по досрочным пенсиям на работодателей. Они должны будут выплачивать новый страховой тариф: 2-4 процента в 2013 году, 4-6 процентов в 2014-м и 6-9 процентов в 2015 году.
Еще одним нововведением станет повышение платежа в ПФР для самозанятого населения с 26 процентов от одного годового МРОТ до 26 процентов от двух, двух с половиной и трех годовых МРОТ в 2013, 2014 и 2015 годах соответс¬твенно. Эти изменения затронут около 12 миллионов человек, среди которых индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты. Пока что из всех 12 миллионов пенсионные взносы платят менее четверти, отмечает Forbes.
Напомним, предложенная Путину стратегия в основном повторяет предложения Минтруда. В свою очередь в Минфине выступали за сохранение существующего порядка формирования накопительной части пенсии и за стимулирование более позднего выхода на пенсию. Источник в финансовом блоке правительства Forbes отмечает, что споры не закончены, они продолжатся на стадии рассмотрения стратегии президентом, сообщает РИА «Новый Регион».