Минтруда и Медведев тайком поднимают пенсионный возраст

Еще одним нововведением станет повышение платежа в ПФР для самозанятого населения с 26 процентов от одного годового МРОТ до 26 процентов от двух, двух с половиной и трех годовых МРОТ в 2013, 2014 и 2015 годах соответс¬твенно. Эти изменения затронут около 12 миллионов человек, среди которых индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты. Пока что из всех 12 миллионов пенсионные взносы платят менее четверти, отмечает Forbes.