zr.media
ГлавноеВсе новости

Промсвязьбанк: 10 лет на рынке факторинга

1 октября 2012, 19:43
В сентябре исполнилось ровно 10 лет, как Промсвязьбанк успешно работает на российском рынке факторинга, в том числе в Приморье.
Сюжет
Банки

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. В сентябре исполнилось ровно 10 лет, как Промсвязьбанк успешно работает на российском рынке факторинга, в том числе в Приморье.

Оборот Промсвязьбанка по факторинговым операциям в первом полугодии 2012 года составил 106 млрд руб., что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выплаченного финансирования достиг 80 млрд руб., превысив на 48% результат 1 полугодия 2011 года. В первом полугодии 2012 Промсвязьбанку уступлено 825 тыс поставок в адрес 2,5 тыс. дебиторов, на факторинговое обслуживание привлечено 309 новых клиентов.

Яна Мальцева.

#Новости#Банки#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56