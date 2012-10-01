Промсвязьбанк: 10 лет на рынке факторинга

Оборот Промсвязьбанка по факторинговым операциям в первом полугодии 2012 года составил 106 млрд руб., что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выплаченного финансирования достиг 80 млрд руб., превысив на 48% результат 1 полугодия 2011 года. В первом полугодии 2012 Промсвязьбанку уступлено 825 тыс поставок в адрес 2,5 тыс. дебиторов, на факторинговое обслуживание привлечено 309 новых клиентов.