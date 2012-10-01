В Приморье впервые разработан трёхлетний бюджет

В сфере здравоохранения особое внимание уделено повышению качества и доступности оказания медицинской помощи через внедрение современных информационных систем, развитие системы ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, внедрение системы электронной регистратуры и электронной записи на прием к врачу. В целях снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий будут организованы пункты оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на основных транспортных артериях края.