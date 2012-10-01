В Приморье впервые разработан трёхлетний бюджет

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. В Законодательное Собрание Приморского края внесён проект краевого бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, разработанный специалистами администрации Приморья.
Как отметили в департаменте финансов Приморского края, впервые в Приморье был разработан трехлетний бюджет и осуществлен переход к среднесрочному бюджетному планированию, что способствует повышению устойчивости бюджетной системы Приморского края и эффективности бюджетных расходов.
Осуществлена подготовка к переходу на программный бюджет, в связи с чем определены ключевые приоритеты: развитие здравоохранения, образования, ЖКХ и жилищного строительства, рост доходов населения и снижение бедности, открытость власти.
Предусмотрено финансирование мероприятий по достижению показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации и направленных на решение неотложных проблем экономического и социального развития, а также финансирование поручений губернатора Приморского края по дальнейшему обновлению парка машин «скорой помощи», восстановления сети фельдшерско-акушерских пунктов, проектирования и строительства детских садов.
В сфере здравоохранения особое внимание уделено повышению качества и доступности оказания медицинской помощи через внедрение современных информационных систем, развитие системы ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, внедрение системы электронной регистратуры и электронной записи на прием к врачу. В целях снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий будут организованы пункты оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на основных транспортных артериях края.
В целях сохранения и наращивания интеллектуального потенциала Приморья, предусмотрены мероприятия по модернизации всех уровней образования и инфраструктуры образовательных учреждений края.
Для формирования эффективной системы социальной защиты и поддержки населения планируется создание рынка социальных услуг путём привлечения в сферу социального обслуживания негосударственных организаций. Значительно увеличится доля доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов в сфере социальной защиты населения Приморского края.
Вводится выплата регионального семейного (материнского) капитала при рождении третьего и последующих детей. Увеличиваются ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) и приемным родителям на содержание детей.
В целях обеспечения населения качественным жильем и услугами ЖКХ населения Приморского края планируется увеличение жилищного строительства с использованием современных материалов, снижение стоимости строительства 1 квадратного метра жилья за счет создания территорий комплексной застройки с государственной поддержкой инфраструктуры. Формируются специальные условия ипотечного кредитования отдельных категорий граждан - молодых специалистов, работников бюджетной сферы.
Предполагается широкомасштабное использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности, сфере управления, а также в повседневной жизни граждан, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.