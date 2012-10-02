Акцент на инвестициях

На наш взгляд, формирование инвестиционного климата – это, в первую очередь, институциональная, мотивационная и задача качества человеческих ресурсов! Только системный подход и диалог всех заинтересованных сторон позволит не просто привлечь в регион какую-то определенную сумму денег, но и сделает процесс инвестирования предсказуемым и управляемым. И, главное, оценка проектов будет производиться инвесторами совершенно по другим финансовым мультипликаторам, а сроки вложений будут измеряться инвестиционными циклами, а не календарными месяцами. Бизнес, по крайней мере, в нише технологических решений, готов и к диалогу, и к решительным действиям, а потому давайте чаще встречаться!»