Акцент на инвестициях

Первый международный конгресс, посвященный инвестиционному климату региона, транслировался в сети Интернет.
Стратегии развития бизнеса и возможности для инвестиций в экономику Приморского края обсуждали на прошлой неделе участники I Международного конгресса бизнес-клуба «Диалоги». В мероприятии приняли участие представители власти и бизнеса, своим мнением с собравшимися поделились известные в регионе эксперты. Широкий общественный резонанс мероприятие получило благодаря он-лайн трансляции в сети Интернет пленарного заседания и круглых столов конгресса, организованного компанией «Акцент». Это потребовало совместной работы с техническими специалистами ДВФУ по настройке каналов связи, что в итоге дало зрителям во всем мире смотреть HD видео.
С приветственным словом на Конгрессе выступил первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО. Также среди докладчиков были глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока, генеральный директор ОАО «Наш дом-Приморье» Марина ЛОМАКИНА, директор Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего профессионального образования Дальневосточного федерального университета Анвир ФАТКУЛИН, профессор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, доктор экономических наук Михаил ТЕРСКИЙ.
Свой взгляд на возможности привлечения инвестиций изложили и представители бизнеса – на пленарном заседании конгресса выступили представители ведущих компаний региона.
«Наше сегодняшнее мероприятие – это пример поиска нового будущего региона через диалог власти, науки и бизнеса, - выразил мнение бизнеса на формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе директор ООО «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ. - И если немного постараться, то без труда можно найти примеры поддержки производителей товаров и услуг новой экономики. Так что работа действительно ведется! Но нам представляется, что все это носит фрагментарный характер, в результате чего складывается ощущение, что формирование инвестиционного климата пока слабоуправляемый процесс, который воспринимается участниками как задача финансовая, юридическая, ну, в крайнем случае, технологическая.
На наш взгляд, формирование инвестиционного климата – это, в первую очередь, институциональная, мотивационная и задача качества человеческих ресурсов! Только системный подход и диалог всех заинтересованных сторон позволит не просто привлечь в регион какую-то определенную сумму денег, но и сделает процесс инвестирования предсказуемым и управляемым. И, главное, оценка проектов будет производиться инвесторами совершенно по другим финансовым мультипликаторам, а сроки вложений будут измеряться инвестиционными циклами, а не календарными месяцами. Бизнес, по крайней мере, в нише технологических решений, готов и к диалогу, и к решительным действиям, а потому давайте чаще встречаться!»
Общественный интерес вызвали и другие обсуждаемые на конгрессе темы. В ходе дискуссии «Инвестиционный климат региона: проблемы и пути их решения» участники говорили об инвестиционной привлекательности различных отраслей: строительства и розничной торговли, сферы переработки отходов и риэлторского бизнеса. В ходе дискуссии своим мнением поделились генеральный директор группы компаний «Востокшинторг» Дмитрий ЦАРЕВ, директор НП СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО, генеральный директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Сергей ЛАЗАРЕВ, президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ.
На круглом столе «Бизнес. Культура. Инвестиции» участники искали ответ на вопрос: «Является ли культурно-историческое наследие необходимым условием для создания инвестиционной привлекательности региона?» Свое мнение по этому вопросу высказали Татьяна ПАК, заместитель генерального директора, финансовый директор Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», и Александр КОЛЕСОВ, директор тихоокеанского издательства «Рубеж».
Но самым, пожалуй, интересным событием конгресса стал круглый стол «Инвестиционный климат инновационной деятельности Приморского края: проблемы и пути их решения» в ходе которого не только обсудили роль Дальневосточного федерального университета в реализации инвестиционных проектов в регионе и поговорили о внедрении инноваций в креативные индустрии региона, но и провели видеоконференцию. Решение технических вопросов проведения телемоста взял на себя партнер конгресса – компания «Акцент»: с помощью решения Microsoft Lync и уникальной веб камеры, дающей круговой обзор, видеоконференция, по отзывам участников конгресса, прошла на высоком техническом уровне.
По завершении конгресса участники смогли пообщаться в неформальной обстановке в ходе приема в SanReMoHall. Лейтмотивом их неофициальных речей стал тезис: «Надо чаще встречаться. Ведь сообща можно решить самые сложные вопросы».
Итогом конгресса стало понимание участниками, что наиболее быстрый способ придать ускорение экономике Приморского края это организация государственно-частного партнерства - возможность прозрачно и на возвратной основе консолидировать финансовые ресурсы.
Группа Компаний «Акцент» - пионер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем (IT-инфраструктура) для крупнейших государственных и коммерческих структур в Приморском крае. ГК «Акцент» является партнером APC by Schneider Electric, Cisco Systems, Microsoft, Hewlett Packard, Xerox, Panasonic и многих других вендоров с мировым именем.
Елена ЛЕНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.