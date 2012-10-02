Без садика дом не примут

Сегодня школы, детские сады, поликлиники часто сдаются лишь через несколько лет после строительства домов. В Минрегионе ожидают, что законопроект, если его примут, решит эту проблему. И генпланы городов и поселков будут разрабатываться уже с учетом потребности в инфраструктуре. По планам ведомства, объем затрат застройщиков, которые будут возводить эти объекты, будет уточняться непосредственно в муниципалитетах. Эти суммы, как подчеркнули в Минрегионе, зависят от инвестиционной привлекательности территорий. В ведомстве добавили, что на стоимость жилья новая инициатива существенно не повлияет.