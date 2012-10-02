Cудостроительный комплекс «Звезда» сможет выпускать в Приморье среднетоннажные танкеры

По словам президента Объединенной судостроительной корпорации Андрея ДЬЯЧКОВА, реализация строительства верфи в Большом Камне разбита на четыре очереди. Первая включает в себя строительство блока корпусообрабатывающих производств и окрасочных камер. Это позволит создавать готовые судовые конструкции массой до 300 тыс. тонн и строить суда со спусковой массой до 13 тыс. тонн. В течение 5 лет цех выйдет на проектную мощность, что позволит уже обрабатывать более 90 тыс. тонн металла в год. После ввода в строй первой очереди судостроительный комплекс «Звезда» сможет выпускать среднетоннажные танкеры дедвейтом до 120 тыс. тонн, рыболовецкие траулеры, снабженцы ледового класса, специализированные суда спусковой массой до 13 тыс. тонн.