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Cудостроительный комплекс «Звезда» сможет выпускать в Приморье среднетоннажные танкеры

2 октября 2012, 11:45
Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН в ходе рабочей поездки в Приморье осмотрел комплекс крупнотоннажного судостроения &laquo;Звезда&raquo;, строящийся в Большом Камне.

Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН в ходе рабочей поездки в Приморье осмотрел комплекс крупнотоннажного судостроения «Звезда», строящийся в Большом Камне. Ожидается, что предприятие приступит к выпуску продукции уже в 2013 году.

При посещении корпусообрабатывающего цеха общей площадью 60 тыс. кв. метров вице-премьер сообщил журналистам, что «впервые в России здесь будут строить крупные суперсовременные суда арктического класса - танкеры и газовозы водоизмещением до 300 тыс. тонн, собирать конструкции морских буровых платформ и другой сложной техники для работы на отечественном шельфе».

По словам президента Объединенной судостроительной корпорации Андрея ДЬЯЧКОВА, реализация строительства верфи в Большом Камне разбита на четыре очереди. Первая включает в себя строительство блока корпусообрабатывающих производств и окрасочных камер. Это позволит создавать готовые судовые конструкции массой до 300 тыс. тонн и строить суда со спусковой массой до 13 тыс. тонн. В течение 5 лет цех выйдет на проектную мощность, что позволит уже обрабатывать более 90 тыс. тонн металла в год. После ввода в строй первой очереди судостроительный комплекс «Звезда» сможет выпускать среднетоннажные танкеры дедвейтом до 120 тыс. тонн, рыболовецкие траулеры, снабженцы ледового класса, специализированные суда спусковой массой до 13 тыс. тонн.

Вторая и третья очереди – это возведение открытого достроечного тяжелого стапеля с цехами насыщения, а также сухого дока с габаритами 485x400 метров. Четвертая очередь – строительство верфи в бухте Пяти охотников, специализирующейся на изготовлении офшорных конструкций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог".

#Новости#Приморье#Бизнес
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