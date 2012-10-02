Дальневосточные рыбопромышленники отдают предпочтение экспорту своих уловов в страны АТР

- Для ответа на данный вопрос достаточно привести всего несколько цифр. Так, цена на горбушу в портах Владивостока составляет сегодня около 70 рублей за килограмм. Оптовая цена в Москве – 90 руб/кг, а розничная – уже 140 рублей. При этом возникает вопрос: почему во Владивостоке та же самая рыба стоит те же 140 руб/кг, если ее не нужно везти через всю Россию по железной дороге в специализированном подвижном составе? Какова же здесь реальная тарифная составляющая?