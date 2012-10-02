«Дальприбор» - навстречу Дню машиностроителя

Важным конкурентным преимуществом завода стал тот факт, что мы смогли сохранить костяк трудового коллектива. Как утверждает от лица госзаказчика И.С. КОЖИН, начальник Морской авиации РФ, генерал-майор авиации, Герой Российской Федерации: «Высококвалифицированные специалисты такого уровня в последнее время - это большая редкость, тем более специалистов, которые занимаются именно вооружением, сейчас мало... Завод всегда держит свою марку».