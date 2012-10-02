Дорогу оплатит едущий

Банк ВТБ намерен участвовать в строительстве автодороги «Восточный обход города Хабаровска», призванной напрямую соединить трассы М-58 (Чита – Хабаровск) и М-60 (Хабаровск – Владивосток).
Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе подписания соглашения о сотрудничестве, подписи под которым поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ.
Оценочная стоимость строительства четырехполосной дороги, длиной 29 км, составляет 16 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба хабаровского филиала ВТБ, финансирование планируется разделить по принципу государственно-частного партнерства, когда 20-25% будет профинансировано из регионального и федерального бюджетов, а остальные средства будут привлечены от частных инвесторов.
Дорога будет платной, но Михаил Осеевский, в разговоре с корреспондентом «ЗР», сообщил, что проект формируется с учетом платежеспособности пользователей. Для транзитных грузовых перевозок проезд будет стоить дороже, для легковых – дешевле, для местных автомобилистов – еще дешевле. Однако тарифной политикой всего не решить:
- Как правило, получается так, что приемлемая для пользователей цена недостаточна для достижения необходимого уровня рентабельности, - говорит Михаил Осеевский. - Тогда требуется субсидия со стороны федеральных и региональных властей, способная сделать доступной инфраструктуру и выгодными вложения в нее.
Стоит лишь добавить, что размер платы, как и объем государственных субсидий, пока не обсуждался. А сама трасса, по оценкам хабаровских ученых, способна вывести из города до 25% дорожного трафика.
Впрочем, предлагаемый ВТБ механизм государственно-частного партнерства имеет более широкое применение, чем дорожное строительство. Например, в Петербурге частная компания получила в ВТБ кредит на 10 лет, самостоятельно построила школу и несколько детских садов, за которые региональные власти начали рассчитываться только после принятия их в эксплуатацию и обязались выплатить предусмотренные контрактом средства в течение тех же 10 лет. В этом случае государство полностью снимает с себя риск недостроя, затягивания сроков возведения объектов, некачественного выполнения работ, а также увеличения начальной стоимости строительства. Все это становится задачей подрядчика, который обязуется сдать объект в намеченные сроки, с необходимым качеством, по строго оговоренной цене. Любые отступления от договора – проблема строителя.
За рубежом по такой же схеме строятся любые социальные объекты - больницы, дома престарелых, тюрьмы…
Александр НИКОЛАЕВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.