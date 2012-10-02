Дорогу оплатит едущий

Впрочем, предлагаемый ВТБ механизм государственно-частного партнерства имеет более широкое применение, чем дорожное строительство. Например, в Петербурге частная компания получила в ВТБ кредит на 10 лет, самостоятельно построила школу и несколько детских садов, за которые региональные власти начали рассчитываться только после принятия их в эксплуатацию и обязались выплатить предусмотренные контрактом средства в течение тех же 10 лет. В этом случае государство полностью снимает с себя риск недостроя, затягивания сроков возведения объектов, некачественного выполнения работ, а также увеличения начальной стоимости строительства. Все это становится задачей подрядчика, который обязуется сдать объект в намеченные сроки, с необходимым качеством, по строго оговоренной цене. Любые отступления от договора – проблема строителя.