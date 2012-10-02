Гостиничный комплекс в Чугуевке стал победителем в краевом конкурсе «Предприниматель года»

А называется весь комплекс ООО ВТЛ «Ресурс». Его хозяин и директор последние два года – а комплекс существует четвертый год – 74-летний Алексей Иванович ДРОНИН, отец арсеньевского мэра Александра ДРОНИНА, хозяин известного местного предприятия «Востоктранслес». Во всех делах Алексея Ивановича в «Ресурсе» его правая рука и первая помощница – управляющая Ирина СОРОКИНА, которую я помню еще в бытность ее учительницей математики в школе с. Цветковка Чугуевского района. После этого Ирина сделала неплохую карьеру, много лет отработала в роно, в милиции, получила еще два высших образования: у нее диплом психолога и скоро будет диплом юриста. Показывая мне свое нынешнее «хозяйство», Ирина с гордостью констатирует: «В Чугуевке – три гостиницы и 5 кафе, кроме наших гостиницы и ресторана. И мы выигрываем на их фоне за счет качества услуг, уровня сервиса и комфорта для постояльцев и посетителей. Впервые мы участвовали в этом году в краевом конкурсе «Предприниматель года-2011» - и сразу же победили в своей номинации, обойдя немало достойных конкурентов. Вообще, сразу три предприятия из Чугуевки победили в этом конкурсе из 14 лауреатов. А на только что прошедшей в райцентре выставке-ярмарке «На бойком месте» наши блюда и выпечка были отмечены первым местом!»