Хабаровский край не сможет выполнить задания Владимира ПУТИНА

- Президентом ставится задача в эти годы удвоить ВВП страны. Следовательно, и ВРП Хабаровского края должен вырасти, как минимум, вдвое, - прокомментировал для читателей «ЗР» данные минэкономразвития, председатель Законодательной думы Сергей ХОХЛОВ. - А представленные темпы не позволяют говорить о том, что мы динамично движемся к поставленным целям. И мы не увидели роста промышленного производства. Город Комсомольск-на-Амуре, являющийся единственным крупным промышленным центром на всем Дальнем Востоке, имеет загрузку производственных мощностей в среднем на 30%. Нам дают темп роста на 2013 год, например, в 2,8%. На фоне имеющейся недозагрузки такой рост не говорит даже о восстановлении производственного потенциала. На этом направлении край стагнирует. Темпы роста заданы в горнодобывающей промышленности. Они основаны в первую очередь на планах входящей в холдинг СУЭК компании «Ургалуголь», которая произвела полную модернизацию производства и теперь активно наращивает объемы добычи. Но этот ресурс в 2013 году будет исчерпан – угольщики выйдут на проектную мощность и уже в 2014 году темпы роста отрасли снизятся. В целом динамика ВРП, которую прогнозирует краевое минэкономики, не может удовлетворить потребности Хабаровского края в развитии.