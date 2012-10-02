Хабаровский край поручился за «Аркаим» своим бюджетом

С 2008 года «Аркаим» реализует инвестиционный проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в поселке Октябрьского Ванинского района. В 2009 году введены в эксплуатацию мощности по производству 350 тыс. кубометров пиломатериалов и 140 тыс. кубометров древесно-стружечных плит. При наращивании мощностей по комплексной переработке древесного сырья в рамках развития проекта созданы заводы по производству 180 тыс. кубометров струганной продукции, 100 тыс. кубометров клееного бруса, 70 тыс. кубометров мебельного щита, 240 тыс. топливных гранул, а также вторая лесопильная линия по производству 200 тыс. кубометров пиломатериалов в год. При освоении введенных мощностей в 2011 году произведено 190 тыс. кубометров пиломатериалов, 64,5 тыс. кубометров плит ДСП. В настоящее время активно ведутся строительные работы по возведению коттеджного поселка на 48 квартир, здания нового административно-бытового корпуса, ремонтно-механических мастерских. Реализация проекта с вводом мощностей второго этапа даст возможность комплексно перерабатывать до 1 млн 300 тыс. кубометров древесного сырья.