Идею введения электронных трудовых книжек поддерживают 39% экономически активных россиян

- Большинство крупных компаний уже внедрили системы электронного документооборота и активно пользуются ими, - рассказывает генеральный директор рекрутингового агентства Penny Lane Personnel Татьяна ДОЛЯКОВА. - Особенно они эффективны для компаний с разветвленной региональной сетью. Средний бизнес подтягивается, но пока, по нашим оценкам, около 60% компаний еще работают с бумажными версиями. Очевидно, что в ближайшем будущем компании будут активнее выделять бюджеты на внедрение подобных систем даже с учетом их дороговизны. Ведь электронные подписи стали абсолютно легитимными по закону, принятому 6 апреля 2011 года. А с учетом стоимости офисных квадратных метров экономия на шкафах, отведенных под бумажные документы, получится ощутимая.