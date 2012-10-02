Среди бережно хранимых личных документов трудовая книжка - едва ли не самый дорогой. Во всяком случае, ее потеря всегда была большой бедой. Чтобы восстановить в трудовой все записи, нередко требовались буквально годы и много нервов. Поэтому новость о том, что обсуждается возможность введения в России электронных трудовых книжек, встречена неоднозначно. Как разделились мнения россиян, выяснил исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru.
Опрос показал, что идею введения электронных трудовых книжек поддерживают 39% экономически активных россиян и 40% работодателей. Они увидели в нововведении сплошные плюсы: страховку на случай утери бумажного документа, защиту от недобросовестных работодателей, облегчение работы отделов кадров и бухгалтерии, контроль над отчислениями компаний во внебюджетные фонды и т.п. Особенно позитивно восприняли идею HR-менеджеры: «Это лучше для самого работника. Не нужно ничего восстанавливать! Не нужно просить делать копию!»
- Большинство крупных компаний уже внедрили системы электронного документооборота и активно пользуются ими, - рассказывает генеральный директор рекрутингового агентства Penny Lane Personnel Татьяна ДОЛЯКОВА. - Особенно они эффективны для компаний с разветвленной региональной сетью. Средний бизнес подтягивается, но пока, по нашим оценкам, около 60% компаний еще работают с бумажными версиями. Очевидно, что в ближайшем будущем компании будут активнее выделять бюджеты на внедрение подобных систем даже с учетом их дороговизны. Ведь электронные подписи стали абсолютно легитимными по закону, принятому 6 апреля 2011 года. А с учетом стоимости офисных квадратных метров экономия на шкафах, отведенных под бумажные документы, получится ощутимая.
- Все крупные компании, с которыми мы работаем отдельными блоками, полностью внедряют системы автоматизации управления бизнес-процессами, - подтверждает и генеральный директор агентства KELLY Екатерина ГОРОХОВА. - Это касается и кадрового учета, и финансового, и многих других внутренних процессов. Нет сомнений, что использование специализированных систем автоматизации бизнеса будет только расширяться и совершенствоваться.
С этой точки зрения введение электронных трудовых книжек - естественный процесс. Сегодня «бумажные» книжки утратили свое значение главного документа для работника. Права сотрудника фиксируются трудовым договором, а пенсия ему начисляется при наличии свидетельства пенсионного страхования. А если представить себе, например, крупное производство, на котором работают тысячи сотрудников, то замена бумажной трудовой электронным аналогом представляется вполне разумным способом оптимизации работы HR-службы.
Впрочем, и противников у электронных книжек тоже немало. Их аргументы - недостаточная защита электронных архивов от взлома, слабое оснащение многих предприятий современной компьютерной техникой и технологиями, а также немалые дополнительные расходы по введению новшества.
А многие из опрошенных считают, что должны быть обе формы трудовых - и традиционная бумажная, и электронная. Отказаться от привычного сразу всегда трудно. Но мы ведь уже почти привыкли к обмену деловыми документами по электронной почте, и совсем недавно казавшийся чудом офисной техники факс уже стал допотопным монстром. Да и молодежь явно голосует за современные технологии.
Газета "Золотой Рог".