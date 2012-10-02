Иномарки: Тотальная переплата

В России часто кивают в сторону Америки: там, мол, машины куда дешевле. На первый взгляд, это не так. Самая дешевая версия «единички» BMW, например, в США стоит $31 200 (~1 015 000 рублей). Речь, впрочем, идет об автомобиле 128i, с мотором мощностью 230 л. с. С меньшим объемом двигателя баварцы в Штатах просто не пользуются должной популярностью, а потому – не продаются. В России сравнимая версия 125i АТ (218 л. с.) стоит минимум 1 432 800 рублей. Другой пример – Jeep Grand Cherokee. В Америке он стоит минимум $27 195, в то время как цена на этот автомобиль в России начинается с отметки в 1 995 000 рублей (~$61 330). Даже Volkswagen Golf GTI в США можно купить за $23 995 (~$34 245 в нашей стране). На разницу между стоимостью российской и американской версий вполне можно купить себе неплохой мотоцикл. Возвращаясь к Ford Focus - в Америке самая дорогая версия обойдется в $28 625 (~931 134 рублей). Однако это будет вариант 2012 модельного года, напичканный огромным количеством опций, недоступных в России.