Ипотечным ставкам некуда расти

Динамика прироста ипотечного портфеля Владивостокского офиса ВТБ24 также одна из высоких в целом по стране. По словам Людмилы УЛАНОВОЙ, начальника отдела ипотечного кредитования Центра ипотечного кредитования банка во Владивостоке, более 5,2 млрд рублей удалось сформировать кредитному офису на сегодняшний день. Средняя сумма ипотечного кредита во Владивостоке сегодня также одна из самых высоких в России – 1,9 млн рублей, что объясняется в том числе заявками от клиентов ВИП-сегмента, которые, оформляя кредиты в нашем городе, приобретают недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Жители Приморья обычно оформляют кредит на суммы 1,3 млн рублей. Людмила Уланова обратила внимание на то, что введение в строй жилых объектов в Снеговой Пади стало новым витком для роста выдач ипотечных кредитов в банке.