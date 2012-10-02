КнААПО станет филиалом «Сухого»

Все три предприятия задействованы в основном в программах производства военной техники, при этом КнААПО и НАПО являются одними из основных производственных площадок ОАК. В Комсомольске-на-Амуре выпускают истребители семейства Су-27, Су-30, Су-35, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), а также гражданский самолет Sukhoi Superjet-100. НАПО производит Су-34, ОКБ Сухого ведет опытно-конструкторские разработки самолетов.