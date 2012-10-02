Количество операций с платиковыми картами достигло 2,7 млрд транзакций

Количество пластиковых карт, эмитированных российскими банками, в первом полугодии 2012 года выросло на 10% - до 220,2 млн штук, сообщил «Интерфаксу» ведущий экономист управления развития розничных платежей департамента регулирования расчетов ЦБ РФ Алексей ШКРАБОВ.
Количество расчетных (дебетовых) карт, по данным Банка России, увеличилось на 3,3% за квартал и на 7% за полугодие и составило 158,3 млн штук (доля от общего числа - 71,9%). Количество кредитных карт выросло на 12% за квартал и на 24% за полугодие и достигло 18,6 млн штук (доля - 8,4%).
Предоплаченные карты во втором квартале вернулись к положительной динамике - их число увеличилось в два раза, составив 43,3 млн штук, тогда как в первом квартале 2012 года их количество сократилось на 44% - с 37,3 млн до 20,8 млн штук. Доля предоплаченных карт в общем объеме карт по итогам полугодия составила 19,7%.
Количество активных карт в первом полугодии выросло на 13% и достигло 146,2 млн штук, что составило 66,4% от общего числа эмитированных карт. По итогам 2011 года доля активных карт составляла 64,7%, по итогам 2010 года - 54,6%.
Количество операций с картами по итогам первого полугодия достигло 2,7 млрд транзакций, тогда как за весь 2011 год их было совершено 4,1 млрд, за 2010 год - 3,1 млрд транзакций. Объем операций с картами по итогам полугодия составил $348 млрд (за 2011 год - $605 млрд, за 2010 год - $430 млрд).
Доля безналичных операций в настоящее время по России составляет 42% от общего количества операций по картам и 20% общего объема операций по картам. Лидирует по этим показателям Центральный федеральный округ (48% - по количеству, 27% - по объему).