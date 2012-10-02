Количество операций с платиковыми картами достигло 2,7 млрд транзакций

Количество операций с картами по итогам первого полугодия достигло 2,7 млрд транзакций, тогда как за весь 2011 год их было совершено 4,1 млрд, за 2010 год - 3,1 млрд транзакций. Объем операций с картами по итогам полугодия составил $348 млрд (за 2011 год - $605 млрд, за 2010 год - $430 млрд).