Кредитные истории в открытом доступе

Спрос на кредитные истории со стороны нефинансовых организаций действительно есть, особенно со стороны страховщиков. «Практика использования дополнительных данных, в том числе и кредитных историй, вполне оправданна с точки зрения андеррайтинга, - говорит гендиректор СГ МСК Сергей Савосин. - Мы готовы использовать данные кредитных историй своих клиентов для пересмотра тарифов как вверх, так и вниз». С ним согласен и глава «АльфаСтрахования» Владимир СКВОРЦОВ: «Аккуратность при погашении кредита коррелирует с риском мошенничества, мы бы использовали это в своих расчетах, но как это в итоге изменило бы тарифы, пока говорить трудно».