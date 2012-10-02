McDonald’s и Starbucks не находят себе места во Владивостоке

Суть проблемы состоит в том, что у большей части транснациональных корпораций (как, впрочем, и у наиболее заметных федеральных игроков) есть ряд строгих требований не только к характеристикам региона, в котором планируется открытие представительства, но и непосредственно к помещению, в котором это представительство будет находиться. А рынок коммерческой недвижимости во Владивостоке пока эти требования полностью удовлетворить не может. Да, сейчас ситуация явно улучшилась по сравнению с началом «нулевых»: введено много торговых площадей на новом качественном уровне, реконструированы и улучшены уже существовавшие объекты. Именно это в какой-то момент послужило одной из главных причин входа в город таких сетей, как TerraNova, Sela или Cinnabon. Однако существующие сейчас объекты все равно не покрывают всех потребностей сетевых арендаторов. При этом, если для предприятий общественного питания и «одежных» ритейлеров среднего класса есть хотя бы тенденция к расширению объема предлагаемых площадей, в сегменте highend картина складывается тревожная. И причина этой тревожности в том, что бренды мирового значения, такие как Chanel или Dior, для своих представительств выбирают исключительно помещения формата streetretail (первый этаж, отдельный вход) с возможностью размещения наружной рекламы и обширным пешеходным потоком. При этом существует ряд дополнительных требований к окружающей инфраструктуре: сам район должен быть достаточно престижным, и в определенном территориальном радиусе, зачастую включающем несколько километров, должны быть предприятия, соответствующие статусу данного сетевого игрока. Во Владивостоке, который в принципе не является большим городом, таких помещений крайне мало. При выходе на рынок аренды они мгновенно оказываются заняты местными арендаторами - практически без сегментирования по уровню и статусу компании.