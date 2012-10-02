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Медиаторы Приморского края обсудили перспективы

2 октября 2012, 22:05
В Приморье первые 22 профессиональных медиатора завершили свое обучение в июле этого года. Все они выпускники ВГУЭС, на базе которого функционирует курсы по медиации.

Во ВГУЭС при поддержке Администрации Приморского края, СРО «Межрегиональный союз медиаторов» и некоммерческого предприятия «Дальневосточный союз медиаторов» провели во Владивостоке первую дальневосточную конференцию «Медиация – инструмент урегулирования конфликтов в обществе». Это мероприятие стало большим шагом на пути развития медиации в регионе.

Главным образом на конференции обсуждались перспективы развития урегулирования конфликтов на Дальнем Востоке. Напомним, что с первого января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». С этого момента медиация может являться самостоятельным способом урегулирования споров.

В Приморье первые 22 профессиональных медиатора завершили свое обучение в июле этого года. Все они выпускники ВГУЭС, на базе которого функционирует курсы по медиации.

Газета "Золотой Рог".

#Новости#Кадровый вопрос#Владивосток#Бизнес
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