Медиаторы Приморского края обсудили перспективы

В Приморье первые 22 профессиональных медиатора завершили свое обучение в июле этого года. Все они выпускники ВГУЭС, на базе которого функционирует курсы по медиации.

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