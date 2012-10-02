На маркетологов увеличился спрос

На сегодняшний день в Приморском крае 6% от общего числа вакансий предназначены для специалистов по маркетингу, рекламе и связям с общественностью. Чаще всего в 2012 году на приморском сайте HeadHunter искали специалистов для исследований рынка, управления маркетингом на предприятии, а также для организации специальных мероприятий. В этом году все чаще на сайте HeadHunter можно увидеть вакансии для специалистов по интернет-маркетингу и SMM.