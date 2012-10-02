На маркетологов увеличился спрос

С января по сентябрь 2012 года количество вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR в Приморском крае выросло на 55%. Такие данные были получены в результате исследования компании HeadHunter в рамках партнерства с крупнейшей маркетинговой конференцией на Дальнем Востоке HiBrand Восток 2012.
На сегодняшний день в Приморском крае 6% от общего числа вакансий предназначены для специалистов по маркетингу, рекламе и связям с общественностью. Чаще всего в 2012 году на приморском сайте HeadHunter искали специалистов для исследований рынка, управления маркетингом на предприятии, а также для организации специальных мероприятий. В этом году все чаще на сайте HeadHunter можно увидеть вакансии для специалистов по интернет-маркетингу и SMM.
Почти половина всех вакансий для маркетологов в Приморском крае предлагают работу для специалистов с опытом работы от одного до трех лет. Таким специалистам предлагают заработную плату до 85 000 рублей в месяц. В среднем маркетологи Приморского края сегодня могут рассчитывать на заработную плату в 36 000 рублей в месяц.
Количество резюме специалистов-маркетологов за три квартала 2012 года увеличилось на 30%. Две трети соискателей сферы «Маркетинг, реклама и PR» - женщины. Возраст большинства соискателей от 22 до 35 лет. Предложения приморских работодателей не совпадают с ожиданиями соискателей. Последние рассчитывают получать за свою работу в среднем 45 000 рублей в месяц.
«Спрос на специалистов в сфере «Маркетинг, реклама и PR в Приморском крае на сегодняшний день превышает предложение, то есть на рынке ощущается дефицит квалифицированных маркетологов, - говорит Ольга ТРОФИМОВА, пресс-секретарь филиала HeadHunter на Дальнем Востоке. - С учетом появления новых профессий, связанных с интернет-сферой, можно говорить о том, что в ближайшем будущем востребованность маркетологов, пиарщиков и специалистов по рекламе будет только возрастать».
Газета "Золотой Рог".