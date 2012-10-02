Налоги у нас ниже американских, но выше китайских

Свой индекс общей налоговой нагрузки (Total Tax Index) KPMG получила, «взвесив» уровень бремени по основным корпоративным налогам - на прибыль, на имущество, на прирост капитала; по НДС или налогу с продаж; а также по разнообразным местным налогам и социальным выплатам с зарплат работников. Для составления рейтинга была проанализирована нагрузка по 19 видам бизнеса в каждой из стран (12 перерабатывающих компаний, три - из отрасли R&D (НИОКР), по две - из IT-сектора и сферы услуг для бизнеса).