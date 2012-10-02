От биржевых площадок Дальний Восток далек не только географически…

Так, например, за 2010-2012 гг. в Хабаровском крае не осталось ни одной некредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Среди кредитных организаций, зарегистрированных в крае, таких осталось две – ОАО «НОМОС-Региобанк» и ОАО «Далькомбанк». Впрочем, к концу года, когда «Далькомбанк» будет окончательно реорганизован в филиал МТС-Банка, и вовсе останется одна такая организация. Дело в том, что два года назад для фирм, ведущих брокерскую или дилерскую деятельность, были увеличены нормативные планки собственных средств. Не все региональные компании с этим справились.