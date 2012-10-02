От биржевых площадок Дальний Восток далек не только географически…

Дальневосточные акционеры по-прежнему не используют возможности рынка ценных бумаг для привлечения денежных средств, отдавая предпочтение кредитным ресурсам, считают эксперты. Количество самих акционерных обществ, зарегистрированных в субъектах ДФО, продолжает сокращаться.
Как рассказал «ЗР» информированный источник в Региональном отделении ФСФР России в ДФО, эмитенты Дальнего Востока и, в частности, Хабаровского края не спешат использовать эмиссию ценных бумаг в качестве альтернативного источника привлечения денежных ресурсов для развития своих производственных мощностей.
- Тенденции к увеличению эмиссионной деятельности у региональных предприятий, к сожалению, по-прежнему нет. Иными словами, акционеры почти не применяют выпуск ценных бумаг как инструмент для развития своих компаний, используя для этих целей только кредитные ресурсы, - отмечает источник. – Если речь и заходит об эмиссии, то она носит единичный характер и, как правило, проводится способом закрытой подписки, т.е. среди своих же акционеров, реже - привлекая инвестора со стороны.
Впрочем, чтобы сделать качественную эмиссию, ее объем должен быть не менее 5-10 млрд рублей – «тогда эмиссия себя оправдает», считает эксперт. Но выпускать ценные бумаги на такие суммы можно только по открытой подписке, на которую соглашаются лишь наиболее крупные предприятия.
- Открытая подписка предполагает участие в приобретении акций компании неограниченного числа лиц. Однако такая эмиссия открывает широкие возможности для использования мошеннических схем (финансовых пирамид), поэтому за организацией и прохождением всех этапов открытой подписки ФСФР России следит очень строго и жестко, - рассказал источник. – Отсюда – повышенные требования к оформлению соответствующих документов, обязательному привлечению финансовых экспертов, оценщиков, андеррайтеров эмиссий (распространителей ценных бумаг). Руководство предприятий, как правило, опасается связанной с этим огромной документарной работы – проще взять кредит.
Это, соответственно, ведет к удорожанию привлекаемых средств и для небольших эмиссионных вливаний невыгодно, а вот в большом объеме выпуска - не так ощущаемо.
Между тем, количество самих акционерных обществ во всех субъектах Дальнего Востока постепенно уменьшается – в отличие от западных регионов страны. Согласно данным отчетов регионального отделения ФСФР России в ДФО, по итогам 2010 года их число составляло 5369, на конец 2011 г. – 5106, а уже по итогам первого квартала 2012 года количество действующих ОАО и ЗАО сократилось до 5070.
Такое положение дел, считают специалисты, характерно для общероссийской практики и объясняется «улучшением качества» акционерных обществ, процессами реорганизации путем слияния – в том числе преобразования региональных фирм в филиалы крупных западных компаний.
Так, например, за 2010-2012 гг. в Хабаровском крае не осталось ни одной некредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Среди кредитных организаций, зарегистрированных в крае, таких осталось две – ОАО «НОМОС-Региобанк» и ОАО «Далькомбанк». Впрочем, к концу года, когда «Далькомбанк» будет окончательно реорганизован в филиал МТС-Банка, и вовсе останется одна такая организация. Дело в том, что два года назад для фирм, ведущих брокерскую или дилерскую деятельность, были увеличены нормативные планки собственных средств. Не все региональные компании с этим справились.
Примечательно, что тенденция к уменьшению числа акционерных обществ не предопределяет изменений в объемах выпуска ценных бумаг дальневосточными предприятиями. Так, в 2009 году суммарный объем эмиссии по ДФО составил 14,7 млрд руб., в 2010 г. – 10,2 млрд руб., а в 2011 – 12,9 млрд рублей. По оценкам РО ФСФР, такие скачки происходят лишь за счет нескольких наиболее крупных эмитентов и не носят системный характер.
- Региональную статистику формируют единичные эмиссии единичных эмитентов – например, генерирующей или золотодобывающей компании. Поэтому о тенденциях к снижению или росту здесь говорить невозможно. Речь всегда идет об одном-двух эмитентах, не более, - считают эксперты.
Основной объем эмиссии на ДВ по-прежнему дают Приморский, Хабаровский края, Амурская область и Республика Саха (Якутия). В 2011 году были зарегистрированы наиболее крупные выпуски ценных бумаг таких эмитентов, как ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (27 млрд руб.) и ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (1,6 млрд руб.) в Приморском крае, ОАО «Амурский судостроительный завод» (3,27 млрд руб.) в Хабаровском крае, ОАО «Сахалинская энергетическая компания» (5, 9 млрд руб.) в Сахалинской области, ОАО «Угольная компания «Нерюнгриуголь» (4,5 млрд руб.) и ОАО «Акционерная компания «АЛРОСА» (3,68 млрд руб.) в Республике Саха (Якутия), ОАО «Восточная энергетическая компания» (1, 92 млрд руб.) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (1, 82 млрд руб.) в Амурской области.
Что касается соотношения АО по отраслевому признаку, то здесь, по оценкам экспертов, на протяжении последних лет изменений не происходит. Основу экономики региона по-прежнему составляет добыча полезных ископаемых (более 60%), на втором месте – производство и распределение электроэнергии, газа и воды (более 20%).
Интересно, что в течение следующего года ФСФР РФ ожидает введения нового подхода к разделению акционерных обществ – не на открытые и закрытые, а на публичные и непубличные. Соответствующие пункты содержатся в проекте поправок в Гражданский кодекс РФ.
- Под «публичные» попадут акционерные общества, которые будут полностью раскрывать о себе информацию, осуществлять эмиссии методом открытой подписки и соответствовать другим критериям, подтверждающим, что эти организации достаточно крупные, обеспечивают высокий уровень внутрикорпоративного управления, соответствующее качество своей эмиссионной деятельности и т.п. К «непубличным» предполагается отнести компании, к которым будут предъявляться меньшие требования в части раскрытия информации и иных параметров, - поясняют в региональном отделении ФСФР в ДФО.
Впрочем, явная тенденция к сокращению числа акционерных обществ, раскрывающих информацию о себе в полном объеме, существует уже сегодня. Если в прошлом году на территории Хабаровского края их было около 35, то сегодня уже не более 20. Это те организации, которые готовы в дальнейшем стать «публичными», отмечает источник.
«Непубличных» компаний, уверены эксперты, после принятия поправок станет значительно больше, чем сегодня. Новый подход к разделению акционерных обществ позволит сократить расходы непубличных организаций на сам процесс раскрытия информации, который требует больших штатов сотрудников. В целом, по мнению специалистов, экономика компаний от этого только выиграет.
Глеб АЛЕНИШКО, газета "Золотой Рог".