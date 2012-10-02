Перспективы аптечного бизнеса в Приморском крае по-прежнему туманны

Если говорить об основных форматах, представленных на рынке, то, во-первых, это классическая аптека, которая берет на себя все социальные функции (занимается отпуском льготных лекарств, наркотических средств, имеет рецептурно-производственный отдел и пр.). Второй формат - аптека-супермаркет с расширенным ассортиментом сопутствующих товаров. Третий - аптека-дискаунтер - появился совсем недавно (на Дальнем Востоке - с 2010 года) в ответ на желание покупателя приобретать лекарства по низким ценам. И в России в целом, и на Дальнем Востоке дискаунтеры уже показывают хорошую динамику, хотя со стороны профессионалов аптечного бизнеса - к ним много вопросов.