Поддержанная президентом идея об отмене налогового учета натолкнулась на преграду

- Система администрирования и документации в России намного более сложная, чем в большинстве европейских стран. И отмена налогового учета была бы позитивным шагом по упрощению условий ведения бизнеса, - считает он. - Во всем мире, как правило, нет отдельного налогового учета, есть только корректировки бухучета для целей налогообложения, но они не требуют отдельного налогового учета и содержания двух разных бухгалтерий. Стандартный пример: для целей бухгалтерского учета компания может списывать затраты на приобретение оргтехники сразу, а для целей налогового учета это сделать нельзя - с точки зрения налоговых вычетов амортизация растягивается на несколько лет.