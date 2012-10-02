Поддержанная президентом идея об отмене налогового учета натолкнулась на преграду

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) ищут способы, как выйти из сложной для них ситуации: не выполнять декабрьское поручение Владимира ПУТИНА об отмене параллельного налогового учета они не могут, но и отменять его не намерены, потому что, по мнению чиновников, «на нем держится вся система».
В декабре 2011 года премьер-министр Владимир Путин на юбилейном съезде «Деловой России» поддержал предложение президента организации Александра ГАЛУШКИ о ликвидации налогового учета, который все организации должны вести наряду с бухгалтерским.
Галушка тогда смог убедить премьер-министра фактами: средние издержки на ведение учета в подразделениях российских компаний в четыре раза выше, чем в таких же подразделениях за рубежом, только на зарплаты «армии бухгалтеров» бизнес ежегодно тратит около 2 трлн рублей. По итогам участия в съезде Владимир Путин поручил Минфину, ФНС и Минэкономики «подготовить предложения по внесению изменений в законодательство РФ, касающихся упрощения налогового и бухгалтерского учета, в том числе проработав возможность отмены параллельного налогового учета».
- Представители ФНС при Путине согласились, что да, надо отменять, но потом возник скандал, - говорит источник «Известий» в одном из заинтересованных ведомств. - «Деловая Россия» всегда использует моменты, когда нельзя сказать «нет». Они предложили отменить то, на чем сейчас держится вся система, а это невозможно. И теперь нужно проползти между Сциллой и Харибдой. Сейчас ведомства придумывают, как выкрутиться из этой ситуации.
Как следует из ответа Минфина на запрос «Известий», отменять налоговый учет ведомство не планирует, речь идет лишь о его постепенном упрощении. Действующее законодательство о налогах и сборах не препятствует ведению налогового учета на основе бухгалтерского учета, говорится в ответе. Но вместе с тем составление налоговой отчетности на основе документов бухучета может иметь целый ряд негативных последствий, в том числе привести к уменьшению налоговой нагрузки на определенные категории налогоплательщиков, через правила бухгалтерского учета в обход законодательства о налогах и сборах.
- Подготовка налогового учета на основании исключительно документов бухгалтерского учета нецелесообразна, - заключает Минфин.
Упрощаться налоговый учет будет «путем корректировки норм налогообложения прибыли организаций, вызывающих сложности при ведении учета, а также ограничивающих возможности использования одинаковых правил налогового и бухгалтерского учета «...».
- Это значит, что дело закончится только сближением двух учетов, но убирать целиком статью Налогового кодекса о налоговом учете не будут, кардинальных изменений не произойдет, - отмечает председатель комитета по налогам «Деловой России» Марина ЗАЙКОВА. - Технически выполнить поручение Владимира Путина достаточно сложно, и ведомства этого делать не хотят.
- Бухгалтерский учет живет своей жизнью, в нем отражена лучшая международная практика, - говорит Александр ОСИПОВ. - Сближение двух учетов означает отмену норм, которые не соответствуют бухгалтерскому учету, по-другому невозможно. Ничего на налоговом учете не держится - это упрощенно дублированная форма бухгалтерского учета. Еще Герман ГРЕФ говорил, что из-за раздутого учета главная профессия в стране - бухгалтер. Такой доли бухгалтеров среди работающих нигде в мире больше нет.
По мнению Александра Осипова, чиновникам не свойственно что-либо упрощать и отменять, дебюрократизировать.
- Программный блок для ведения налогового учета стоит минимум €500-1,5 тыс., каждая средняя и крупная компания вынуждена его устанавливать. К тому же приходится иметь дополнительные налоговые отделы в компаниях, - говорит Осипов.
Глава департамента налогового консультирования компании International Tax Associates, UFS Investment Group Рустам ВАХИТОВ поддерживает предложения предпринимателей.
- Система администрирования и документации в России намного более сложная, чем в большинстве европейских стран. И отмена налогового учета была бы позитивным шагом по упрощению условий ведения бизнеса, - считает он. - Во всем мире, как правило, нет отдельного налогового учета, есть только корректировки бухучета для целей налогообложения, но они не требуют отдельного налогового учета и содержания двух разных бухгалтерий. Стандартный пример: для целей бухгалтерского учета компания может списывать затраты на приобретение оргтехники сразу, а для целей налогового учета это сделать нельзя - с точки зрения налоговых вычетов амортизация растягивается на несколько лет.