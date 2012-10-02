Портовая особая экономическая зона может быть создана во Владивостоке

«Проблема в том, что создать одновременно и портовую, и промышленную зону в черте города Владивостока - весьма затруднительно, - считает генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей БЕЗБОРОДОВ. - Нет места. А просто портовая зона без промышленной - пустой звук. Поэтому надо ждать реализации планов в бухте Троицы или еще где-нибудь. Там у инвесторов и проектантов есть и деньги, и оформленная земля, и все прочее. Если же речь идет о желании «Соллерса» (компания построила автозавод на берегу бухты Золотой Рог в порту Владивосток - Прим. авт.) и об изъятиях земель вокруг завода - то это, честно говоря, не вариант. ПОЭЗ, которая будет еще лет десять судиться с городом и с бизнесменами - мало кого привлечет».