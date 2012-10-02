Приморье не выбирает свой газ

- Когда мы задаем вопрос, а что будет дальше, чиновники не дают конкретного ответа, - сетует Андрей Охоткин. - Между тем нам нужна ясность. Были построены специальные узлы подачи газа в ГТС «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», российская сторона возместила эти затраты, а теперь возникает вопрос, зачем они строились, если газ не будет востребован. Это первое, и второе - у Сахалина нет других технических возможностей для поставок газа, кроме трубы «Сахалинской энергии». Об этом всем чиновникам надо помнить и планировать дальнейшие действия. На сегодня договорная ситуация такова, что мы, согласно постановлению, должны прекратить поставки газа после 2014 года. Время бежит быстро, решения должны приниматься заранее, так как во всем этом процессе есть много нюансов. Они связаны со статусом СРП, который иногда нелегко совместить с российскими экономическими реалиями. Чтобы учесть интересы всех сторон, нужно принимать решение сейчас и не ждать, чтобы впоследствии делать это в пожарном порядке.