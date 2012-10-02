Региональные власти идут на взлет вместе с ОАО «Хабаровский аэропорт»

На минувшей неделе между правительством Хабаровского края и ОАО «Хабаровский аэропорт» состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.
Как сообщает пресс-служба компании, документ подписали губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК. Соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию программ и мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса Хабаровск (Новый).
На условиях государственно-частного партнерства стороны будут вести разработку и реализацию инвестиционных проектов по развитию аэропортовой инфраструктуры и авиационного транспорта, а также способствовать развитию транспортно-логистических центров на территории Хабаровского края. Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2016 года.
Александр НИКОЛАЕВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.