Рогозин пообещал оборонке избежать проблем с контрактами

«Эти законы, как только будут приняты, внесут значительные изменения в 94-й ФЗ («О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), который написан так, что фактически мешает нам делать сложные заказы для оборонной промышленности. Там жесткое требование - фиксированная цена. А как эту цену поделить, когда мы закладываем, к примеру, головную подводную лодку? Мы точно не знаем, сколько она будет стоить, сколько будет стоить уникальная система охлаждения двигателей или, скажем, регенерации воды, новая силовая установка и т.д. Посчитать это невозможно. А когда мы говорим о сложных системах, которые создаются в течение 5-7 лет, то нынешние законы не позволяют нам вести эту работу. Изменения законодательства, которые могут быть приняты до конца этого года, позволят нам облегчить работу заказчиков и производителей», - сказал вице-премьер.