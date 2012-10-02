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Российские рыбаки вышли на свои пределы

2 октября 2012, 16:26
2012 год будет худшим за последние пять лет для рыбохозяйственной отрасли России, заявил в ходе VII Международного конгресса рыбаков, проходящего во Владивостоке, Василий СОКОЛОВ.

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ZRPRESS. 2012 год будет худшим за последние пять лет для рыбохозяйственной отрасли России, заявил в ходе VII Международного конгресса рыбаков, проходящего во Владивостоке, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ.

"Рыбохозяйственный комплекс страны хорошо жил последние четыре года, но у нас есть серьезные опасения за его будущее. И даже не столько по причине вступления в ВТО, сколько в целом из-за ситуации на мировом рынке рыбной продукции. В целом по итогам года, финансовые показатели рыбной отрасли уже не будут такими радостными и утешительными. Российские рыбаки вышли на свои пределы по вылову. Негативно сказывается и общая экономическая ситуация в мире: кризис в Евросоюзе, снижение потребления рыбы в ряде зарубежных стран. Все это накладывает достаточно серьезный отпечаток на экспортную составляющую ", - сказал чиновник

Кроме того, продолжил он, внутренний российский рынок еще не готов потреблять большое количество рыбы, которое вылавливают наши рыбаки.

На общую картину, по его мнению, накладывается еще целый ряд инфраструктурных сложностей, в том числе рост тарифов операторами подвижного состава, что серьезно сказывается на ценообразовании и снижает пропуск рыбы с Дальнего Востока в центральный регион России, где находится основной потребитель.

Олег КЛИМЕНКО.

#Новости#Дальний Восток#Рынки
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