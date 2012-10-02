"Рыбохозяйственный комплекс страны хорошо жил последние четыре года, но у нас есть серьезные опасения за его будущее. И даже не столько по причине вступления в ВТО, сколько в целом из-за ситуации на мировом рынке рыбной продукции. В целом по итогам года, финансовые показатели рыбной отрасли уже не будут такими радостными и утешительными. Российские рыбаки вышли на свои пределы по вылову. Негативно сказывается и общая экономическая ситуация в мире: кризис в Евросоюзе, снижение потребления рыбы в ряде зарубежных стран. Все это накладывает достаточно серьезный отпечаток на экспортную составляющую ", - сказал чиновник