Самая популярная у приморских угонщиков машина

Чаще всего владельцы своей беспечностью сами создают подходящие условия для преступников. Большинство угонов неизменно совершается с улиц и от домов (1406, что составляет более 70% от общего числа преступных посягательств), и, как правило, кражи и угоны приходятся на ночное время суток, в период с 23.00 до 6.00 (1164 случая; более 50%).