Сашу можно спасти!

По словам Сашиной мамы – Натальи, - началось все с синяка в уголке правого глаза. Родители не придали этому значения, решив, что это обычное дело для мальчишки. Синяк не проходил, потом такой же появился на другом веке. Активный и жизнерадостный малыш стал таять на глазах, - обследование в гематологическом отделении ДГКБ подтвердило самые страшные опасения врачей. А отчет о его жизни, превратившейся в борьбу со страшным недугом, стал напоминать сводки с фронта: операция во Владивостоке, опасность потери почки, химиотерапия… И при этом очень слабая надежда на благоприятный исход.