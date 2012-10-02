Скорпионы выйдут победителями из разборок

Лев. У Львов на этой неделе наступит прекрасное время для обмена мнениями и опытом с коллегами. Ориентируйте себя на развитие сотрудничества, это направление сейчас является наиболее успешным. Во второй половине недели не делайте то, о чем вас никто не просит.